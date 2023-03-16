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FOTOS | Paulina Rubio compartió un momento doloroso de su vida.
Pati Chapoy pudo tener una entrevista EXCLUSIVA con Paulina Rubio y la cantante no se guardó absolutamente nada. ¿Cómo asimiló el fallecimiento de su madre?
Paulina Rubio compartió un momento doloroso de su vida.
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