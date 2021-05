El VIDEO más viral es protagonizado por un payaso en una combi.

Los pasajeros de una combi en el Estado de México vivieron un buen regreso a casa, pues rieron a carcajadas con un payaso que se burló de la delincuencia e inseguridad de México.

El personaje también inventó algunos chistes relacionados a los ladrones que se suben a asaltar a las combis. Por su puesto que, algunos pasajeros, se sintieron identificados y rieron con su creatividad.

“Venir en transporte es venirse cuidando de quién se sube, a poco no, la situación está bien fea”, comenzó el payaso quien jamás imaginó convertirse en personaje viral de las redes sociales.

El payaso resultó ser muy bueno contando historias, pues compartió sobre el día que le dieron un buen susto en el transporte público.

El otro día yo venía aquí bien tranquilo en la combi, se sube un chavo alto, tatuado, pelón, camisetita, todo feo ‘Órale payaso, ya te la sabes saca todo lo que traes’

El sujeto hizo una sátira con la que muchos ciudadanos del Estado de México se pueden identificar, pues han sufrido múltiples asaltos en tierras mexicanas.

“Mi esposa me dejó… o sea le saqué todo lo que traía. Me dices no te hagas payaso, que me des tu celular. Ah 044-55, que se enoja y me dice, ¿que no sabes quién soy”, concluyó el sujeto, quien vistió un colorido atuendo color azul.

Payaso se vuelve viral sin imaginarlo

El video, que fue grabado por uno de los pasajeros, se volvió viral en muy poco tiempo. Sin embargo, el mismo payaso, jamás imaginó que su creatividad y discurso trascenderían entre millones de mexicanos.

Fue en Youtube, donde múltiples personas celebraron el talento de este peculiar personaje, mismo que lanzó divertidas palabras para manifestarse en contra de la inseguridad que se vive en México.

