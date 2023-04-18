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FOTOS | ¿Quién es Peso Pluma, artista mexicano que superó a Bad Bunny?

Desde hace tres años, Bad Bunny se encontraba en el primer lugar mundial en plataformas de música digitales... ¡Y por primera vez alguien lo superó, Peso Pluma!

Por: Ana Patricia Pérez

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