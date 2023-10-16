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FOTOS | Fans le dicen de todo a Peso Pluma por defender a Nicki Nicole: "Quiérete, papito"

El cantante mexicano salió en defensa de su pareja ante la ola de señalamientos que recibió. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Peso Pluma canta.jpg
Nicki guapa.jpg
Nicki de negro.jpg
Nicki de perfil.jpg
Peso Pluma sonriendo.jpg
Nicki en el auto.jpg
Peso pluma feliz.jpg
Nicki foto en el espejo.jpg
Peso Pluma champagne.jpg
Nicki cabello largo.jpg
Peso pluma AMG.jpg
Nicki en el espejo.jpg
Nicki con frio.jpg
Peso Pluma posando.jpg
Peso Pluma cantando.jpg
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Peso Pluma champagne.jpg
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