  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¿Piqué llamó payasa de circo a Shakira por anunciar que la "loba" está de regreso?

El exfutbolista levantó polémica al compartir varios emojis tras el anuncio de la nueva canción de Shakira.

Por: TV Azteca

Piqué (10).jpg
Shakira (7).jpg
Piqué (7).jpg
Piqué (8).jpg
Shakira (5).jpg
Piqué (13).jpg
Shakira (4).jpg
Piqué (12).jpg
Shakira (3).jpg
Piqué (9).jpg
Piqué (4).jpg
Shakira (2).jpg
Piqué (14).jpg
Shakira (12).jpg
Piqué (11).jpg
Shakira (20).jpg
Piqué (15).jpg
Shakira (8).jpg
Piqué (2).jpg
Piqué (18).jpg
Shakira (10).jpg
Piqué (3).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (11).jpg
Shakira (9).jpg
Piqué (6).jpg
Piqué.jpg
Shakira (5).jpg
Shakira (6).jpg
Piqué.jpg
/
Piqué (10).jpg
Shakira (7).jpg
Piqué (7).jpg
Piqué (8).jpg
Shakira (5).jpg
Piqué (13).jpg
Shakira (4).jpg
Piqué (12).jpg
Shakira (3).jpg
Piqué (9).jpg
Piqué (4).jpg
Shakira (2).jpg
Piqué (14).jpg
Shakira (12).jpg
Piqué (11).jpg
Shakira (20).jpg
Piqué (15).jpg
Shakira (8).jpg
Piqué (2).jpg
Piqué (18).jpg
Shakira (10).jpg
Piqué (3).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (11).jpg
Shakira (9).jpg
Piqué (6).jpg
Piqué.jpg
Shakira (5).jpg
Shakira (6).jpg
Piqué.jpg
Piqué (10).jpg
Shakira (7).jpg
Piqué (7).jpg
Piqué (8).jpg
Shakira (5).jpg
Piqué (13).jpg
Shakira (4).jpg
Piqué (12).jpg
Shakira (3).jpg
Piqué (9).jpg
Piqué (4).jpg
Shakira (2).jpg
Piqué (14).jpg
Shakira (12).jpg
Piqué (11).jpg
Shakira (20).jpg
Piqué (15).jpg
Shakira (8).jpg
Piqué (2).jpg
Piqué (18).jpg
Shakira (10).jpg
Piqué (3).jpg
Shakira (6).jpg
Shakira (11).jpg
Shakira (9).jpg
Piqué (6).jpg
Piqué.jpg
Shakira (5).jpg
Shakira (6).jpg
Piqué.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado