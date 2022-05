Policía devolvió recipiente con 6 mil pesos en el metro de la CDMX.

Una mujer logró recuperar un recipiente perdido con 6 mil pesos mexicanos, pues lo olvidó en uno de los vagones de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Después de percatarse que bajó del vagón sin el recipiente con dinero, la mujer buscó ayuda en oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La persona quedó esperando una respuesta en la estación Hospital General, mientras que los policías iniciaron el protocolo de objetos perdidos.

Los oficiales trabajaron en conjunto con la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y después de unos minutos, lograron encontrar el recipiente de la pasajera en uno de los vagones que llegó a la estación Juárez.

En las redes sociales se viralizó el video de la mujer agradeciendo la honestidad de las policías, pues recuperó su valioso objeto sano y salvo.

Platicamos con el oficial que devolvió el recipiente

Este miércoles recibimos en el foro de Venga la Alegría al oficial Óscar López, que devolvió el recipiente con 6 mil pesos en el metro de la CDMX a una señora.

“Recibí el reporte y le puse atención. Efectivamente, me acerqué al andén al arribo del tren, me asomo al vagón y pregunté que si el recipiente era de alguno de los pasajeros. Me dijeron ‘es de una persona que se le olvidó estaciones atrás’. Recogí el tupper y me comuniqué vía radio, dije '¿Sabe qué? Ya tengo en mis manos el tupper?’, después a mí me dijeron ‘Vente para acá para la estación Hospital General, ya que aquí se encuentra la propietaria’”, dijo el oficial a este programa.

Don Óscar López reconoció que ser honesto es uno de sus valores al igual que sus compañeros: “Yo pienso que cualquiera de mis compañeros lo habría realizado porque esas son nuestras funciones en esta institución”, reveló.

