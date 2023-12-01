Poncho Herrera reaccionó a la exitosa gira de sus excompañeros de RBD
Aun después de que los RBD se han presentado sin Poncho Herrera durante lo que va de su gira, el actor reaccionó ante el éxito que han tenido.
RBD sigue más fuerte que nunca y es que con la lealtad de sus fans, solo demuestran que siguen siendo tendencia a pesar de que los años han pasado, incluso, algunos fans guardaban la esperanza de que Poncho Herrera se presentara en uno de los conciertos por México y así fue como reaccionó al éxito que está teniendo el tour.