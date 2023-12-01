Poncho Herrera fue reconocido como una de las personalidades del año, mientras RBD daba concierto

Mientras sus excompañeros de RBD iniciaron anoche su serie de presentaciones en el Foro Sol, de la Ciudad de México, Poncho Herrera asistió a una alfombra roja en la que fue reconocido como una de las 50 personalidades más destacadas del 2023.

Contento, también agradecido con Grupo Editorial Expansión, por este reconocimiento, feliz de estar acá y de saludarlos ustedes también

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¿Qué dijo el actor sobre el momento que viven sus excompañeros?

Y se dijo orgulloso del éxito que sus compañeros de agrupación, han tenido con su reencuentro.

Estoy feliz por lo que está pasando, y están haciendo muchas personas felices, entonces, pues eso estoy feliz. Claro, por supuesto, me dio mucha risa y me dio mucha, eso me dio mucha alegría ese momento, entonces lo agradecí

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