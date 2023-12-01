Poncho Herrera fue reconocido como una de las personalidades del año, mientras RBD daba concierto
Poncho Herrera está viviendo un gran momento en su carrera, aunque no tiene planes de subirse al escenario con sus excompañeros de RBD.
Mientras sus excompañeros de RBD iniciaron anoche su serie de presentaciones en el Foro Sol, de la Ciudad de México, Poncho Herrera asistió a una alfombra roja en la que fue reconocido como una de las 50 personalidades más destacadas del 2023.
Contento, también agradecido con Grupo Editorial Expansión, por este reconocimiento, feliz de estar acá y de saludarlos ustedes también
Te puede interesar: Sylvia Pasquel superó su trance de salud y los daños en su casa de Acapulco
¿Qué dijo el actor sobre el momento que viven sus excompañeros?
Y se dijo orgulloso del éxito que sus compañeros de agrupación, han tenido con su reencuentro.
Estoy feliz por lo que está pasando, y están haciendo muchas personas felices, entonces, pues eso estoy feliz. Claro, por supuesto, me dio mucha risa y me dio mucha, eso me dio mucha alegría ese momento, entonces lo agradecí
También te puede interesar: Florinda Meza revela que renunció a ser madre por estar con Chespirito
Pues yo creo que es maravilloso que se sienta libre de hacer lo que él quiera, no puedo ahondar, porque no he visto esos looks, pero si los veo, con muchísimo gusto te daré una retroalimentación. Pues aquí estoy, no me puedo teletransportar