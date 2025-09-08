Por este ERROR condenaron a cadena perpetua a una joven británica en Dubái:

En las últimas horas se ha hecho viral el caso de Mia O’ Brien, la joven de 23 años originaria de Huyton, Meryside, quien fue condenada a cadena perpetua por un juez luego de ser encontrada con 50 gramos de cocaína en Los Emiratos Árabes de Dubái hace unas semanas.

De acuerdo con los primeros testimonios, Mia, quien es estudiante de derecho en la Universidad de Liverpool, habría visitado el lujoso Dubái con motivos turísticos, donde habría sido descubierta con cocaína en un departamento, por lo que se le acusó de tráfico de drogas clase A.

Fue encarcelada por “un error muy estúpido”

“Ella acaba de cometer un error estúpido después de ir a ver a una amiga y su novio en Dubai. No creo que se le pidiera que trajera nada de vuelta. Fue atrapada con cocaína en un apartamento”, relató Danielle McKenna, su madre al reconocido medio internacional Daily Mail.

La madre aseguró que su hija “siente que destruyó su vida porque quería ser abogada o procuradora”, y reveló que se ha puesto en contacto con Mia, quien “no puede decir demasiado”.(..) “Estaba llorando por teléfono y diciendo: ‘Oh, mamá, por favor, perdóname’”.

Se espera que la joven pueda apelar pues el juicio habría sido completamente en idioma árabe y casi de manera inmediata la joven fue informada por su abogado sobre su sentencia.

La cárcel en Dubái, el infierno de Mia O’ Brien

La madre aseguró que Mia está pasando por un infierno, ya que las condiciones carcelarias son horrendas, pues cabe mencionar que la sentenciada se encuentra recluida en la cárcel central de Dubái, Emiratos Árabes Unidos

También contó que su hija presenció peleas en la cárcel, por lo que estaba muy asustada, conmocionada y desconsolada porque nunca había hecho algo así, además de asegurar que ella nunca ha tenido problemas y que no es una drogadicta, asegurando que su hija “víctima de un error judicial”.

“Mia dijo que tiene que dormir en un colchón en el suelo y comparte la celda con otras seis personas. Pero Mia está siendo muy valiente al respecto, pero realmente extraña a sus dos hermanos pequeños que solo tienen cinco y siete años”, puntualizó.