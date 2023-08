¿Por qué es bueno usar calcetas durante el sexo?

El portal especializado “Mejor con Salud” retomó un estudio en el cual se menciona que tener las calcetas puestas durante el sexo puede ayudar a mejorar en un 30% la satisfacción durante este acto. Se llegó a esta conclusión luego de que investigadores de una Universidad Holandesa analizaron la relación de distintas parejas, donde se encontró que aquellas que usaban calcetines durante el momento de romance, alcanzaban con mayor frecuencia el orgasmo.

Los especialistas explican que esto se debe a que tener pies fríos durante la intimidad dificulta el flujo de la sangre y la energía en el cuerpo, lo que a su vez, hace que sea más complicado llegar al clímax con la pareja. Contrariamente, los pies cálidos propician una buena circulación y, por lo tanto, conseguir un mayor disfrute en la intimidad es más probable.

Adicionalmente, tener relaciones sexuales con las calcetas puestas brinda comodidad y seguridad, los cuales son factores que nos ayudan a concentrarnos en el momento. Además, usar calcetines durante el sexo también nos puede hacer sentir más relajados, lo que aleja las presiones por ser “perfectos” en el acto y permite que disfrutemos de la conexión con nuestra pareja.

No obstante, Laura Marcilla, sexóloga y educadora sexual, advierte que si bien usar calcetas puede ayudar a algunas personas a disfrutar más de su sexualidad, no es una solución mágica, ya que hay muchas razones por las que en ocasiones no se consigue llegar al clímax y que van más allá de unos pies fríos. Entre los principales factores que favorecen esta situación se encuentran:



Problemas en la relación.

Factores culturales.

Afecciones físicas o médicas, como la diabetes.

Malas experiencias en el pasado.

Imagen corporal negativa.

Falta de conocimiento acerca de la estimulación.

Sensación de culpa o vergüenza.

Estrés por problemas económicos o la pérdida de un ser querido.

Altos niveles de ansiedad o depresión.

Fumar y tomar alcohol en exceso.

Por último, recuerda que si tienes problemas para tener un orgasmo es importante que acudas con un especialista.