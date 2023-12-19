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Las pruebas de Aurea Zapata contra Patricio Cabezut, desaparecieron

Las pruebas contra Patricio Cabezut que tenía Aurea Zapata, desaparecieron en el momento del juicio, no tenía cómo defenderse más que con sus declaraciones.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Le preguntamos a Aurea Zapata sobre el proceso legal contra su ex, Patricio Cabezut, pues resulta que las pruebas desaparecieron en medio del juicio contra el actor, por lo que Aurea no tenía otra forma de comprobar sus declaraciones más que con sus palabras. Por otro lado, Cabezut está molesto por las acusaciones de maltrato físico.

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