"¿Cuál fue su problema? ¿Envidia?” María Karunna habla sin filtros de Manelyk y La Granja VIP Segunda Temporada
Tras su paso por La Granja VIP Segunda Temporada, María Karunna habló sin filtros de Manelyk y de su primera vez en un reality 24/7. ¡No pierdas detalle!
María Karunna, la reciente eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada, nos contó todo sobre su paso por el reality. Entre otras cosas, confirmó que se mostró sin filtros en esta su primera experiencia en realities 24/7 y, como era de esperarse, no se guardó nada de sus polémicas con Manelyk.