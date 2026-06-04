Los 11 pasos que usan las personas para superar mejor los problemas

Dentro de nuestra jornada diaria, es usual que podamos encontrarnos en momentos difíciles, los cuales pueden ser complejos de superar para ciertas personas, generando importantes problemas en nuestro bienestar emocional, por lo que es importante hacer lo posible para superar mejor los problemas.

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Para que lo puedas poner en práctica y evitar que los problemas crezcan más, te detallaremos los 11 pasos que algunos usuarios ocupan ante situaciones desafiantes en su jornada.

¿Cuáles son los 10 hábitos para ser emocionalmente fuertes?

Para superar mejor los problemas, hay que ser resilientes, un término que se usa para describir a las personas que son capaces de afrontar situaciones adversas para poder adaptarse a ellas. Ante ello, Mayo Clinic comparte unos pasos que podemos hacer para mejorar esa capacidad:

Relaciones saludables y sólidas: Tendrás una red de apoyo que te ayudará en buenos y malos momentos; puedes crearla desde un grupo religioso o espiritual para conectar con otros, en especial si no lo tienes. Tus días con sentido: Establece objetivos que puedas lograr; esto te ayudará a mirar en el futuro y que tenga un sentido para ti. Aprende de las experiencias: Piensa en los momentos difíciles que superaste, escríbelos para que puedas observar patrones y te funcione como una guía en el futuro. No dejes que tu esperanza baje: Mantente abierto al cambio; aunque no puedes cambiar el pasado, es posible hacer modificaciones para tu futuro. Cuídate: Realiza pasatiempos o actividades que disfrutes, descansa lo suficiente, cuida tu alimentación y controla el estrés. Toma ciertas medidas: No ignores los problemas, elabora un plan y actúa. Confía en tus capacidades: Empieza a ser consciente de lo que has logrado en el pasado y de lo que eres capaz en el futuro. No controles las situaciones: Aquello que no puedes controlar, no te estreses; hay situaciones que se nos escapan; mejor enfócate en lo que sí puedes manejar. Entiende tus defectos: Nadie es perfecto; esto te ayudará a entender mejor tus defectos ante algún error. Dificultades son oportunidades: Considera que las dificultades te traerán enseñanzas para crecer personalmente. Práctica el mindfulness: Vive en el aquí y en ahora.

¿Qué hago si no veo progreso?

Es entendible que, al aplicar los pasos, tengamos la sensación de que no estamos avanzando, por lo que no logramos superar mejor los problemas. Si eres una de esas personas, no debes alarmarte; Mayo Clinic recomienda solicitar el apoyo de profesionales de la salud mental, quienes podrán ayudarte y proporcionarte asesoramiento.

Aplica las recomendaciones anteriores para superar situaciones así, logrando cuidar tu bienestar emocional.