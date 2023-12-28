Por años, la humanidad se ha enfocado en encontrar la clave para tener una vida longeva y saludable. No obstante, luego de que la Universidad de Harvard ha revelado qué alimentos comer si quieres vivir más de 100 años, parece que la resolución del misterio está cada vez más cerca.

Al respecto, el Departamento de Nutrición de la citada institución estadounidense realizaría un estudio centrado en la relación entre una dieta basada en estos alimentos que igualmente resultan amigables con el medio ambiente y reducen hasta un 25% las probabilidades de morir en las personas que los consumen. Pero, ¿qué alimentos comer si quieres vivir más de 100 años? En los siguientes párrafos lo respondemos.

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¿Cuáles son los alimentos que debes comer si quieres vivir muchos años?

De acuerdo con los resultados del estudio desarrollado por la Universidad de Harvard, los siguientes alimentos no solo tienen un impacto positivo en la salud humana al disminuir las posibilidades de tener cardiopatías, cáncer colorrectal y diabetes, sino que también reducen el impacto ambiental y sus consecuencias:



Frutas: Estas tienen que ser ricas en vitaminas y potentes antioxidantes como la guayaba, el limón, el plátano, la manzana, las grosellas, las frambuesas, entre otras.

Estas tienen que ser ricas en vitaminas y potentes antioxidantes como la guayaba, el limón, el plátano, la manzana, las grosellas, las frambuesas, entre otras. Verduras sin almidón: Por ejemplo, la col rizada, las espinacas, lechugas, pimientos, setas, zanahorias, nabos, calabacines, cebollas y berenjenas. En particular, todas estas verduras figuran en qué alimentos comer si quieres vivir más de 100 años porque son de gran ayuda para mantener una dieta equilibrada y baja en calorías.

Por ejemplo, la col rizada, las espinacas, lechugas, pimientos, setas, zanahorias, nabos, calabacines, cebollas y berenjenas. En particular, todas estas verduras figuran en qué alimentos comer si quieres vivir más de 100 años porque son de gran ayuda para mantener una dieta equilibrada y baja en calorías. Cereales integrales: Ya que son una fuente rica en fibra y nutrientes de gran importancia para el bienestar y la salud, los cereales como la cebada, el trigo burgol o partido, el mijo, la quinoa, algunos tipos de arroz como el integral y el silvestre, la avena y las palomitas de maíz responden a qué alimentos comer si quieres vivir más de 100 años.

Ya que son una fuente rica en fibra y nutrientes de gran importancia para el bienestar y la salud, los cereales como la cebada, el trigo burgol o partido, el mijo, la quinoa, algunos tipos de arroz como el integral y el silvestre, la avena y las palomitas de maíz responden a qué alimentos comer si quieres vivir más de 100 años. Frutos secos: Harvard se refiere a las almendras, avellanas, castañas, nueces, pistaches y cacahuates cuando incluye a los frutos secos en su estudio sobre qué alimentos comer si quieres vivir más de 100 años. Esto debido a que son alimentos que aportan grasas saludables y proteínas a tu cuerpo.

Harvard se refiere a las almendras, avellanas, castañas, nueces, pistaches y cacahuates cuando incluye a los frutos secos en su estudio sobre qué alimentos comer si quieres vivir más de 100 años. Esto debido a que son alimentos que aportan grasas saludables y proteínas a tu cuerpo. Aceites insaturados: Finalmente, por sus beneficios para la salud del corazón, aceites como el de oliva y de canola, así como el de cártamo, girasol, maíz y soya resaltan en el estudio sobre qué alimentos comer si quieres vivir más de 100 años.

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