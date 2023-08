¿Qué es la depresión post Taylor Swift que pueden sufrir sus fans?

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla y finalmente, Taylor Swift se presentó por primera vez en el Foro Sol de la Ciudad de México, con su “The Eras Tour”. La cantante estadounidense tuvo un performance magistral; sin embargo, todavía le restan tres fechas más.

Taylor Swift se presentará viernes, sábado y cerrará sus presentaciones en México el próximo domingo 27 de agosto, de ahí que los “swifties” estén más que contentos, aunque no todos, ya que hubo muchos que no pudieron conseguir boletos para ver a la cantante nacida en West Reading, Pensilvania.

Si fuiste uno de los o las afortunadas que pudo gozar o disfrutará de alguno de los conciertos de Taylor Swift en México, esta información te interesa, ya que es probable que sientas algo de depresión después de los shows de la intérprete de “Cruel Summer”, “Bad Blood”, “You Belong With Me”, “Enchanted” o “Shake it Off”, entre otras.

¿Qué es la depresión post Taylor Swift? Si fuiste al concierto de ayer y amaneciste con mucha tristeza, no te preocupes, es algo más normal de lo que parece y se le conoce como depresión post concierto. A continuación, te decimos qué es, cuáles son los síntomas y como superarla.

Es común pensar que después de bailar, cantar, gritar y vivir un momento de tanta felicidad, como el que vivieron los “swifties”, todo sería alegría; sin embargo, podría ser lo contrario y sus fans podrían sentir un gran vacío y tristeza, a eso se le conoce como depresión post concierto.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hay una gran diferencia entre depresión y tristeza. El primero es cuando los sentimientos negativos forman parte de nuestra vida y llevan ahí bastante tiempo, mientras que el segundo es cuando nos sentimos desanimados solo por un momento.

Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid señala que la depresión post concierto existe y es común entre las personas que aman ir a este tipo de eventos. Se da porque el “ser humano busca la sincronía con otros individuos a través de la música”.

Bajo esa premisa, la depresión post concierto, podría decirse que es un periodo de nostalgia y que nada tiene que ver con un trastorno de salud mental.

¿Cuáles son las fases de la depresión post Taylor Swift?