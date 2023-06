¿Qué es la sextorsión y por qué se debe estar alerta?

El internet ha revolucionado no solo la forma de comunicarnos con otros, sino el cómo nos relacionamos. Una vez implementada la cámara en la mensajería instantánea en los celulares, hasta el coqueteo tomó otros caminos. En este sentido, una de las prácticas más populares especialmente en jóvenes es el ‘sexting’, es decir, el envío de material con connotación sexual por medio de un mensaje, incluyendo fotos, videos y audio. No obstante, cuando la práctica transgrede al otro con el afán de perjudicar estamos hablando de una sextorsión.

¿Por qué se debe estar alerta sobre la sextorsión?

Como tal el ‘sexting’ no es un delito, siempre y cuando se haga de manera voluntaria y consensuada. Sin embargo, el envío de cualquier mensaje sale de nuestro control una vez que ya se encuentra en internet, por lo que no queda más que confiar en la otra persona con la que se está hablando y que el material no salga de su propiedad. Pero desafortunadamente hay casos en los que se busca lastimar o chantajear a quien mandó el contenido y se vuelve una víctima de la sextorsión.

¿Qué hacer en caso de sextorsión?

En la actualidad, México tiene una ley que castiga la sextorsión y cualquier difusión de material íntimo sin consentimiento con hasta 6 años de cárcel, es decir, la Ley Olimpia. Del mismo modo, resulta importante considerar que tener este tipo de contenido sin consentimiento te convierte en cómplice del delito, por lo que, lo correcto es denunciarlo y no guardar silencio.

De acuerdo con otros portales informativos, el procedimiento adecuado en caso de sextorsión es el siguiente:



Denuncia. Primero que nada hay que meter la denuncia con las autoridades correspondientes y tener en claro que los únicos culpables son quienes están haciendo mal uso del material íntimo.

Cuéntale a alguien de confianza. Si bien, esto puede sentirse difícil y vergonzoso, de este modo será más fácil actuar y tendrás un lazo de contención durante el proceso.

No caer en los chantajes y cortar la comunicación. Importante no ceder y proporcionarles la cantidad de dinero que piden los delincuentes, es decir, no caigas en su juego porque nunca tendrá fin para ellos.

No borres las conversaciones. Por más incómoda que pueda ser tenerlas en tu celular, al final te servirán como pruebas del delito.

Por más incómoda que pueda ser tenerlas en tu celular, al final te servirán como pruebas del delito. Asesórate con un abogado.

