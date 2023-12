¿Qué hacer si tengo una pareja posesiva? Así lo puedes identificar.

Los tiempos cambian y con ellos lo que entendemos de algunas ideas o construcciones como pueden ser el amor y la vida de pareja. En este sentido, mucho se ha cuestionado en los últimos años y dado paso a relaciones más sanas. A pesar de ello, todavía algunos no saben qué hacer ni cómo identificar a una pareja posesiva.

Ciertamente lo último no es tan sencillo, ya que, las relaciones posesivas no surgen de un día para otro, sino que sufren de una transformación gradual con el paso del tiempo. Incluso, es más difícil ver las señales para quienes no han tenido como ejemplo relaciones saludables en el pasado.

¿Cómo identificar si tienes una pareja posesiva?

Control constante: Lo cierto es que es algo normal sentir preocupación por la pareja. No obstante, una de las señales de que tienes una pareja posesiva son los interrogatorios constantes que buscan saberlo todo sobre ti, es decir, qué haces y qué no haces, dónde, con quién y por qué. La consecuencia de esto es que termina por generar en ti sentimientos de culpa, miedo y sumisión.

Las alegrías no son compartidas: Otro indicio de que tienes una pareja posesiva es que no se alegra de tus logros, por el contrario, reacciona con molestia y los minimiza o se pone en el centro. De esta manera, comienzas a guardar tus logros o sentir vergüenza de ellos, lo cual inevitablemente daña tu autoestima y autoconfianza.

Revisa tu teléfono cuando no estás: Una de las características de una pareja posesiva es que son desconfiadas y celosas. Por lo tanto, tiende a revisar tu celular cuando no estás o reacciona mal cuando cambias la contraseña de tu dispositivo. Según portales especializados, la información y contenido de tus dispositivos electrónicos es privado y confidencial, al que otras personas pueden acceder siempre y cuando tengan tu consentimiento.

Chantajes y manipulaciones: También, si tienes una pareja posesiva buscará provocar culpa en ti con situaciones irrelevantes o inexistentes, es decir, son chantajes y manipulaciones para reafirmar su postura dominante y dejar señales de deuda. Así, es un comportamiento tóxico porque en las relaciones sanas, la pareja no actúa bajo un beneficio, sino porque quiere el bienestar para la otra persona.

Dominio y control: Por último, cuando tienes una pareja posesiva lo demuestra al tomar decisiones por ti en cada paso. En consecuencia, tiene lugar la pérdida de lo individual y la intimidad, es decir, la relación ya no es de dos, sino de una. De este modo, la posesión es tanta que es difícil salir de ella debido al alejamiento de otros vínculos sociales como la familia y los amigos.

