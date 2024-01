¿Qué te pasa si comes plátano en las noches? ¡Descúbrelo aquí!

El plátano es una de las frutas que más gusta a la población mexicana gracias a su dulce sabor y por ser una fuente importante de potasio, fibra, vitaminas y minerales. A pesar de sus beneficios, este fruto de cáscara amarilla es perseguido por el mito de qué enfermarás si comes plátano en las noches.

Algunos especialistas como Ochy Acosta, quien es Ingeniero en Sistemas, ha revelado datos sobre un estudio reciente que establece que no pasa nada malo si comes plátano en las noches, todo lo contrario. Especialmente, señala que el horario ideal para comer este fruto es antes de la medianoche porque tiene un impacto favorecedor en la regulación del sueño. Sin embargo, este no es el único beneficio que aporta el plátano.

¿Cuáles son los beneficios de comer plátano en las noches?

Combate el insomnio y mejora el estado de ánimo

Gracias a su contenido de triptófano, es decir, un aminoácido que ayuda a producir serotonina (hormona que regula el sueño), el fruto puede ser un gran aliado contra el insomnio. Además, si comes plátano en las noches, al tratarse de un antidepresivo natural, puedes mejorar tu estado de ánimo y regular la ansiedad e irritabilidad. Cabe señalar que el cuerpo no produce el triptófano por sí mismo, entonces la ingesta de plátano puede contribuir a su desarrollo.

Mejora la calidad del sueño

Conectado al punto anterior, según un estudio del 2012, la ingesta de dos plátanos al día y más si uno es por la noche, fomenta el descanso y una calidad de sueño profunda y de varias horas. Esto sucede por un incremento de 0.10 mg a 0.14 de la melatonina, es decir, la hormona que controla el ciclo del sueño.

Efecto saciante y control de peso

Cuando comes plátano en las noches es muy probable que te reduzca el apetito y te sientas más lleno por más tiempo. Esto sucede porque el plátano es un alimento rico en fibra pectina. Así, favorece la digestión y tiene un efecto directo sobre el mecanismo relacionado con el hambre y la ansiedad. Por otro lado, aumenta la sensación de saciedad y te da menos hambre gracias a la presencia de la grelina y la leptina, es decir, hormonas que guardan una relación con el control de peso corporal y el aumento del gasto energético.

Reduce riesgo a enfermedades del corazón

Otro de los beneficios si comes plátano en las noches se relaciona con la salud del corazón debido a la cantidad de fibra que contiene. En este sentido, reduce las posibilidades de que enfermes de cardiopatías y regula los latidos del corazón y presión arterial por las altas dosis de potasio que contiene este fruto.

Previene el cáncer

La riqueza en minerales y vitaminas del plátano contribuyen a la prevención del cáncer. En este sentido, reduce hasta un 42% el riesgo de padecer cáncer de colon por su contenido de fibra. No obstante, su concentrado de vitamina A, C y E, fibras solubles y riboflavina hacen menos probable la aparición del cáncer de mama, de faringe y esófago, pulmón y próstata.

Combate la anemia

Por último, el plátano es un gran aliado contra la anemia, la cual es la disminución de hierro en la sangre que provoca síntomas como palidez, cansancio extremo y falta de aliento. En este sentido, este fruto de cáscara amarilla tiene un alto contenido de hierro.

