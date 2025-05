Rapero DDG es denunciado por violencia doméstica por actriz de “La Sirenita”

Hollywood se encuentra, nuevamente, en el ojo del huracán por temas completamente alejados al ambiente artístico en un aspecto favorable. Y es que, en las últimas horas, un juez de Los Ángeles, en los Estados Unidos, le otorgó una orden de restricción a la cantante y actriz Halle Bailey, famosa por su interpretación de “La Sirenita”, en contra del rapero DDG.

DDG es un rapero y youtuber que ha logrado hacerse de una buena cantidad de seguidores gracias al contenido que constantemente sube en sus redes sociales. No obstante, lo anterior no fue suficiente para recibir un duro golpe tras ser denunciado po violencia doméstica por parte de su ex novia, misma que aseguró que el antes citado fue violento con ella en más de una ocasión.

Halle Bailey demanda a DDG por violencia doméstica

El juez de Los Ángeles ordenó, durante este martes, que DDG, nombre artístico de Darryl Dwayne Granberry Jr, se mantenga alejado de la actriz de “La Sirenita”, así como de su hijo de un año y cinco meses de edad. Y es que, de acuerdo con las palabras de Bailey, DDG ha sido y continúa siendo abusivo con ella no solo en el plano físico, sino también emocional, verbal y económico.

Ante ello, Bailey solicitó la orden de restricción para cuidarse y a su hijo Halo. En este sentido, vale decir que ambos estuvieron juntos en una relación que comenzó en el año 2022 para terminar hace tan solo unos meses, esto debido a los actos de violencia que la actriz tuvo que soportar. Aunado a ello, señalan que el youtuber la llamaba “perra” en reiteradas ocasiones, hechos que se relacionaban con los golpes que recibía de su parte.

¿Existen pruebas de lo dicho por la actriz?

Dentro de la carpeta de investigación, la actriz de “La Sirenita” habría incluido fotografías en donde se reflejan los moretones en los brazos producto de los golpes de DDG. De igual forma, mencionó que el rapero le mandó un mensaje de texto en su cama junto con otro hombre en lo que parece ser un acto sexual, por lo que se espera que el youtuber de a conocer su postura en las próximas horas respecto a esta situación.