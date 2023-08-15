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FOTOS | Rauw Alejandro se escapó a una de las ciudades más amadas de Rosalía

El puertorriqueño ha dejado a más de uno con la boca abierta al dejarse ver en un lugar muy especial. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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