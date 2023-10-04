¿Por qué tu señal de Wi-Fi siempre falla y qué hacer?

El Wi-Fi se ha convertido en una parte esencial de nuestras vidas modernas. Desde el trabajo remoto hasta el entretenimiento en línea, dependemos en gran medida de una conexión a internet rápida y estable.

Sin embargo, a veces experimentamos problemas de conexión sin saber por qué. En este sentido, ¿sabías que existen razones sorprendentes por las cuales la señal de Wi-Fi puede estar bloqueada y ni siquiera ser consciente de ello? En esta ocasión, exploraremos tres de estas razones insospechadas.

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¿Por qué tu señal de Wi-Fi está siempre en problemas?

Estanterías: Más que solo almacenamiento

Las estanterías son prácticas para organizar libros y objetos decorativos, pero también pueden ser un obstáculo para tu señal de Wi-Fi. Los estantes llenos de libros, objetos metálicos o incluso cables pueden absorber las ondas la red inalámbrica, creando zonas de sombra en tu hogar. Para mejorar la cobertura, reorganiza tus estanterías para permitir que la señal fluya sin obstáculos. Incluso mover un par de objetos puede marcar la diferencia.

El televisor: El intruso inalámbrico

Es común que el televisor se convierta en el centro de entretenimiento en muchos hogares. Sin embargo, lo que quizás no sepas es que tu televisor podría estar bloqueando la señal de tu internet.

Los televisores modernos a menudo vienen equipados con tecnología inalámbrica, como el Bluetooth, que puede interferir con la señal. Además, la electrónica en el televisor, como los amplificadores de sonido y los transmisores, emiten interferencias electromagnéticas que pueden debilitar tu Wi-Fi. Para evitar esto, coloca el enrutador lejos de tu televisor y utiliza cables Ethernet para conectar dispositivos si es posible.

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Espejos: Reflejos inesperados

Los espejos, especialmente aquellos con capas metálicas en su parte posterior, pueden reflejar las ondas del Wi-Fi de manera similar a como lo hacen con la luz. Esto puede causar interferencias en la señal. Para solucionar este problema, reubica tu enrutador de Internet o coloca estratégicamente repetidores para cubrir las áreas afectadas.