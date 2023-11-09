¿Por qué sigues soltera aún cuando quieres tener una pareja?
¿Te has preguntado por qué sigues soltera a pesar de querer tener una relación de pareja? Esto es lo que pasa, según la psicología
Las relaciones de pareja son sumamente complicadas, sobre todo en estos tiempos en los que está muy de moda el desinterés; sin embargo, también existen otras razones por las que te encuentres soltera o soltero, así lo ha revelado la psicología.
Encontrar el amor no es una tarea fácil, incluso hay quienes dicen que este no se busca, sino que llega cuando tiene que llegar. A continuación te decimos de las razones más comunes por las que te encuentras soltera.
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5 razones por las que estás soltera, según la psicología
Sentirse menos
La forma en que te ves es como los demás te miran y si no te quieres a ti misma, difícilmente alguien más te querrá. Esto influye directamente en las relaciones y es una de las tantas razones por las que estás soltera.
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Diversos estudios aseguran que la mayoría de personas se sienten menos, son tímidas o creen no ser lo suficientemente atractivas para conquistar a otra persona o iniciar una relación. En ocasiones mucho tienen que ver sus relaciones pasadas, mismas que las dejaron sumamente lastimadas.
Intensa y abrumadora
En las relaciones existe cierta exclusividad, pero cuando esto se transforma en algo excesivo o enfermo la cosa se pone fea. Algunas personas son sumamente abrumadoras y no dejan ni a sol ni a sombra a sus parejas, incluso quieren saber todo lo que hacen durante el día por un tema de inseguridad y control.
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Estas personas no dejan respirar a sus parejas y eso termina por hartarlas. Pero además de eso, son bastante intensas y tienen un genio bastante complicado y explosivo.
Presión
La presión familiar o del círculo de amigos también puede ser una de las razones por las que las personas están solteras. Dicha presión aviva los temores de quedarse solo o sola, ya sea por un tema de vergüenza, desesperanza o por desesperación.
Es por eso que muchas veces las personas se ven orilladas a elegir pareja de forma indiscriminada y a la vuelta de la esquina se llevan la arrepentida de su vida.
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Amores del pasado
Los amores del pasado son como las moscas, desaparecen por un tiempo pero luego vuelven a molestar y cuando aparecen estremecen todo y lo echan a perder, ya que muchas personas se sienten poco merecedoras de una nueva relación o creen que pueden rehacer su vida con esa persona de su pasado y eso las hace perder el foco de su vida y de sus intereses, además de que tienden a sabotearse.
Pensar en relaciones o amores del pasado no trae nada bueno, lo mejor es seguir adelante y librarse de una vez por todas de esas molestas moscas que no traen nada bueno y al final terminan yéndose por la puerta grande.
Traumas
Este punto va muy de la mano con el anterior. Las relaciones pasadas tienden a traumatizar a las personas, por lo que se vuelven desconfiadas e inseguras. Debido a esos traumas es que se repiten patrones en las relaciones amorosas y al final ninguna prospera.