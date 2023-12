Prepara un delicioso y jugoso pavo ¡sin horno!

La cena de Navidad y de Fin de Año están a la vuelta de la esquina y sabemos que muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para poder hacer platillos que llevan demasiados ingredientes o que tienen un nivel de dificultad alto. Uno de los elementos que no puede faltar en estas fechas es el pavo, por esa razón te compartimos una receta bastante fácil para hacer una cena muy jugosa y lo mejor de todo es que no necesitarás de un horno para poder realizarla.

Receta sencilla para hacer un pavo jugoso sin horno

Ingredientes:



Un pavo ahumado

1 Zanahoria

1 Cebolla

2 Manzanas verdes

2 Hojas de laurel

2 Dientes de ajo

1 Pequeña porción de hoja de romero

Vino blanco

Mantequilla

Sal de grano

Pimienta

Jeringa

Pasos a seguir:



Descongela el pavo ahumado, colocándolo en tu refrigerador unos días antes o si tienes poco tiempo puedes descongelarlo con agua tibia. En una vaporera coloca 3 litros de agua y agrega medio litro de vino blanco, después coloca las zanahorias en pequeños trozos, una porción de cebolla, una hoja de laurel, los dientes de ajo, una cucharada y media de sal de grano, y coloca la vaporera a fuego alto en la estufa. Inyecta la proporción de una taza de vino blanco en el pavo y después deja reposar unos minutos. Corta las manzanas en trozos medianos y posteriormente sazona con sal y pimienta, con ellas rellena el pavo y entre las manzanas coloca una hoja de laurel y el romero. Lleva tu pavo a la vaporera y déjalo 40 minutos tapado a fuego alto. Revisa tu pavo constantemente para saber si le falta más tiempo para cocinarse, ya que esto dependerá de los kilos de carne que sean. Cuando estés seguro de que tu pavo está bien cocido, retíralo de la vaporera, colócalo con mucho cuidado en una charola y úntalo de mantequilla para darle un mejor sabor.

Por último corta el pavo, considerando las porciones que vas a repartir y ahora puedes disfrutar de un jugoso pavo. Si gustas puedes acompañarlo con una rica salsa de naranja o de champiñones y como guarnición una deliciosa pasta o ensalada.