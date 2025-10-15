Revelan el momento exacto en que el río se lleva un restaurante flotante

Desde hace unos días, varias zonas del estado de Veracruz se han visto afectadas por el paso del huracán Priscilla y la tormenta tropical Raymond, lo que ha ocasionado un estado de emergencia en la zona, al grado que un restaurante flotante fue arrastrado por la corriente de un río.

Las fuertes lluvias de los días pasados y los desbordamientos de los ríos en la zona, han cobrado la vida de varias personas, dejando a muchas comunidades incomunicadas y una gran cantidad de daños materiales, muchas personas han asegurado que nunca habían vivido algo de tal magnitud.

Al Extremo | Programa 14 de octubre del 2025 TV Azteca [VIDEO] El árbol que cayó sobre un tráiler, las épicas quesadillas de hongos de Hidalgo, los ‘descuidos’ de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP y mucho más. ¡Al Extremo!

La corriente del río se lleva un famoso restaurante

Sin duda, la fuerza del agua es una de las más poderosas que existe, al grado de que tras la crecida del río Tuxpan, el nivel del agua subió por arriba de los siete metros, llevándose todo a su paso, incluido un famoso restaurante de la ciudad, el cual tenía años siendo un referente para los habitantes.

El momento en que el famoso restaurante es arrastrado por el agua, quedó grabado en video, el cual se ha hecho viral en las redes sociales, donde se muestra que la construcción y el equipo son llevados por la fuerza de la corriente.

Esto ha representado un golpe muy fuerte para los habitantes, ya que eran un patrimonio gastronómico y cultural para ellos, también un importante punto para la parada de turistas en la zona sur de la entidad.

Así se llevó la corriente del agua al restaurante "El Atracadero" en Poza Rica #Veracruzpic.twitter.com/Kn0xaX5ysS — Octavio Gómez (@OctavioGomezA) October 11, 2025

¿Qué pasó en Veracruz?

El pasado 8 de octubre, las fuertes lluvias ocasionaron el desbordamiento del río Cazones, lo que provocó una serie de inundaciones en el municipio de Poza Rica, Veracruz, también las autoridades han informado que existen otras zonas afectadas en los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, donde también se presentaron precipitaciones muy intensas.

