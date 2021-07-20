¿De qué trata The Continental, la precuela de John Wick? Esta mini serie de la saga explicará cuál fue el origen de la historia protagonizada por Keanu Reeves.

Ya se anunció la precuela del universo de las cintas 'The Continental' que relatará cómo fue el origen de la trama 40 años atrás de los hechos ocurridos en el hotel para asesinos seriales.

Fue el sitio The Hollywood Reporter, quien informó que el director y el productor ejecutivo será Albert Hughes del primero y tercer episodio, pero no se sabe quién será del segundo capítulo de la miniserie.

La historia tendrá un presupuesto de 20 millones de dólares, y la trama se centrará en el joven Winston en la década de los setenta en Nueva York, pues contará cómo fue que se fundó la cadena hotelera.

La noticia se difundió durante el rodaje de la cuarta película de John Wick y la confirmación de una quinta entrega.

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Donnie Yen ya forma parte del universo John Wick

Donnie Yen se unió a la cuarta entrega de la saga para dar vida a un viejo amigo del protagonista Wick. La producción comenzó este verano y el rodaje se llevará a cabo en países como Francia, Alemania y Japón.

La cuarta película está escrita por Shay Hatten y Michael Finch, en la producción están Erica Lee, Louise Rosner, Iwanyk, Stahelski y Reeves.

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