Toy Story: Recuerda a los villanos más odiados de la saga.

¿Quiénes son los villanos de la famosa saga 'Toy Story'? Recuerda a los malévolos personajes que son los rivales de Woody y sus amigos.

Sid Phillips

Este niño es el vecino de Andy que disfruta de destruir juguetes de las formas más crueles, incluso intenta disparar un cohete con Buzz atado a él, pero reflexiona cuando Woody le dice que los juguetes tiene vida.

Lotso

Es el oso que parece muy alegre, pero en realidad muchos juguetes obedecen sus órdenes y convence a los niños más pequeños para destruir a los que no estén de acuerdo con él.

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Pete

Es muy ambicioso y está cargado de coraje porque su programa fue cancelado y como venganza quiere que los juguetes estén para siempre en la vitrina de un museo.

Hombre Pollo

Se trata de Albert 'Al' McWhiggin, un coleccionista enfermo de dinero al grado de intentar vender a Woody y sus amigos como juguetes de colección.

Scud

Aunque a ciencia cierta no sabe lo que hace, su instinto canino lo hace morder todo y en consecuencia, ha torturado Juguetes con su imponente hocico y los ha dejado heridos.

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