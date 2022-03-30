Stephanie Salas confiesa si se vengará de Luis Miguel en su bioserie.

Aunque siempre ha sido muy reservada con su vida privada, Stephanie Salas podría desnudar su vida en un proyecto de corte biográfico.

En exclusiva para Ventaneando, la actriz y cantante, miembro de la Dinastía Pinal, da detalles de cómo ha ido madurando esta idea.

Estoy más que nada aterrizando como qué tipo de proyecto quiero compartir con la gente, donde yo hable de dónde vengo: siempre ha sido un enigma y un misterio saber lo que he vivido y lo que ha pasado

He estado recolectando material y te estoy hablando de videos, fotos, historias y entrevistas para ver al final de qué manera puedo compartir eso con la gente. Tengo muchas ganas de abrir esa ventana a la gente

Stephanie Salas asegura que no se guardará nada en su serie biográfica, incluyendo su etapa como madre soltera.

Yo creo que tienes que contar todo. Tampoco vas a estar ‘esto sí y esto no’. Es todo lo que ha representado para ti fuerte, que te haya inspirado para salir adelante

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Stephanie Salas revela si busca revancha contra Luis Miguel

Stephanie fue una de las figuras públicas cuya intimidad fue expuesta en la boiserie de Luis Miguel, pero ¿esta será su revancha?

Vamos a ver primero qué voy a contar y de qué manera lo voy a contar. Hay muchas maneras de contar las cosas, creo que nos estamos adelantando y creo que no necesariamente tiene que haber protagonismos

Mi historia tiene infinidad de detalles que se pueden contar de una manera. Vamos a hablar de los noventas, entonces, vamos a ver a dónde nos lleva esta idea y este proyecto

Michelle Salas, hija de Stephanie y Luis Miguel, fue otras de las figuras públicas que alzó la voz en sus redes sociales tras ser sexualizada y retratada de una manera que no le gustó.

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