Así confirmó Rihanna que está embarazada tras el Super Bowl.

Este fin de semana tuvimos la oportunidad de ver el regreso a los escenarios de Rihanna en el medio tiempo deSuper Bowl LVII, lo que fue una gran sorpresa para sus millones de fans a nivel mundial.

Sin embargo, el gran momento de la noche no fue la presentación de la cantante, sino el anunció de que se encuentra esperando a su segundo hijo en el escenario en donde brilló durante trece minutos con un espectacular atuendo de color rojo, donde comenzó con temas Bitch Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl (In the World), We Found Love.

¿Lo qué más llamó la atención en el show de Rihanna? Desde que salió al escenario, los fans de Rihanna comenzaron a comentar en las redes sociales que la cantante no se estaba moviendo de la forma en que normalmente lo hace, junto con un vestuario que era menos entallados que los que solía usar en sus presentaciones, pero a los poco minutos todos los notaron que su vientre estaba un poco más abultado de lo normal.







Al final de su presentación, Rihanna fue sumamente explícita al abrir la ropa que tenía puesta y mostrar su pancita de embarazada con lo que confirmaba que se encuentra esperando un segundo bebé.

¿Quién confirmó la noticia? En medio de las tendencias en redes sociales por la aparición de Rihanna, el representante de la cantante confirmó la noticia para la revista People y The Rolling Stone.





Un representante de Rihanna confirmó que la superestrella está embarazada después de su explosivo espectáculo de medio tiempo

Recordemos que, Rihanna actualmente es madre de un pequeño de nueve meses junto a su pareja Asap Rocky, por lo que la noticia de su embarazo ha dejado a sus millones de fans completamente sorprendidos.