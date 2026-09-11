Ellos son los Granjeros que hoy podrían ser TRAICIONADOS y correr peligro de ELIMINACIÓN, según los rumores dentro de La Granja VIP

Los granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada están atravesando las últimas horas antes de La Traición. La gala se llevará a cabo a las 8:30 p.m. y podrá verse totalmente gratis por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo. En este contexto, el análisis sobre quién podría ser el traicionado ya ha empezado.

Cabe recordar que María Karunna fue quien ganó La Salvación, por lo que tendrá el poder de cambiar la placa de nominados. A lo largo de la jornada del viernes, la granja especula con que Manelyk González se sumará a la placa, precisamente por la relación distante que mantiene “La Reina de los Reality Shows” con la cantante.

Los posibles candidatos a sufrir la primera Traición en La Granja VIP Segunda Temporada

María afirmó tener a Mane “en la mira”, por lo que se convierte en la candidata principal a sufrir La Traición esta noche. La artista explicó que Mane no la saluda y que no entiende por qué la trata mal si nunca habían trabajado juntas.

Manelyk está en la mira de María Karunna|ESPECIAL

Azalia Ojeda también platicó con Karunna para conocer sus intenciones y luego le avisó tanto a Manelyk como a Kunno que la cantante estaría considerando enviar a uno de los dos a la placa.

Niurka Marcos, quien ha mantenido una relación áspera con Manelyk durante estos primeros días en La Granja VIP Segunda Temporada, le recomendó a María que siguiera su corazón y no permitiera que los demás influyeran en su decisión.

Sin embargo, los nombres de Pimpinela Escarlata y el propio Kunno también están dentro del debate. El boxeador entra en escena, ya que María ya votó por él durante la Asamblea, argumentando que le faltaba integrarse y mostrar una mayor actitud dentro del grupo.

|@papikunno (IG)

¿Qué pasará luego de La Traición en La Granja VIP Segunda Temporada?

María Karunna deberá salvar a uno de los tres nominados que continúan en riesgo: Kevyn Contreras “El Bicolor”, Mónica Escobedo o Rafa Mercadante. Después ocupará el lugar vacante con otro participante, por lo que la placa definitiva volverá a quedar integrada por cuatro granjeros.

Una vez confirmados los nombres, la decisión pasará a manos del público, que podrá votar para salvar a sus favoritos. El participante con menor respaldo deberá abandonar la competencia durante la primera Gala de Eliminación, programada para el domingo 13 de septiembre a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México. El Pre Show comenzará a las 7:25 p.m. por las plataformas digitales de TV Azteca.