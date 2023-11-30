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Rocío Banquells revela cómo fue el accidente que sufrió Sylvia Pasquel

Rocío Banquells contó cómo fue el accidente que su hermana, Sylvia Pasquell, sufrió hace poco en Europa y por qué no asistió a la boda de Michelle Salas

Por: Maria Fernanda Aguilar

Rocío Banquells nos compartió detalles sobre la salud de su hermana, Sylvia Pasquel, quien hace poco sufrió un accidente mientras se encontraba en Turquía. Debido a que la actriz quedó malherida, no pudo asistir a la boda de Michelle Salas, la cual se celebró apenas unos días después de su caída.

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