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FOTOS | Rosalía dará un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que la “Motomami” dará un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México. Te contamos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

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