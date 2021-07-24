Rosita Pelayo sigue adelante pese a sus problemas de salud.

Rosita Pelayo invita a ser feliz a través de su conferencia. La actriz se inspiró en la artritis reumatoide que la llevó a no poder caminar.

La legendaria actriz llegó sobre su propio pie al foro de Ventaneando, gracias a que una doctora, que es una investigadora, le da sustancias naturales, le personaliza los medicamentos y es un un avance muy grande después de estar de "tirada en la cama".

Pelayo padece artritis reumatoide degenerativa que hacían que le doliera todo y sintiera dormidos y con hormigueo sus brazos, piernas. Pese a ello, asegura que su mejor rehabilitación ha sido ponerse positiva feliz y contenta

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Rosita Pelayo invita a superar los problemas

Rosita Pelayo invita a su conferencia para ser feliz aunque vengan las desgracias, misma que inaugura el domingo, con su primer función 2 de la tarde en el Círculo Teatral los sábados y domingos.

Es un testimonio de como de la amargura puedes encontrar la felicidad si tú te decides, puedes vivir feliz a pesar de cualquier tragedia, o me la paso de víctima o me la paso a todo dar, cuento las aventuras para llegar a la verdadera felicidad, antes de no estar chueca no estaba tan feliz y ahora que estoy chueca, soy muy feliz

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