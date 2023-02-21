Said Pichardo: Así fue la detención del exnovio de Livia Brito. (VIDEO)

Recuerda usted a Said Pichardo, el polémico exnovio de Livia Brito con el que también se vio envuelta en escándalos cuando unos vecinos los acusaron de irrumpir en el gimnasio de un edificio de la colonia Condesa de la Ciudad de México, con prepotencia.

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Aunque ya no son pareja, Said Pichardo está de nueva cuenta en el ojo del huracán, luego de haber sido detenido en una casa de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Donde se afirma que tenía más de diez millones de pesos en efectivo, además de 40 mil dólares, armas de alto calibre y droga.

El jefe de policía capitalino, Omar García Harfuch, informó en conferencia de prensa que, durante el operativo, derivado de quejas vecinales por escandalosas fiestas que duraban dos días seguidos, también se detuvieron a otras 6 personas y se liberaron a cuatro que habían sido privadas de su libertad.

Asimismo, se informó que los detenidos podrían estar relacionados con una célula delictiva dedicada al secuestro, homicidio, extorsión, cobro de piso, robo de vehículos, así como la venta y distribución de droga.

¿Cuál es la historia de Said Pichardo? No era un secreto que Said Pichardo, llevaba una vida de millonario, aunque hace tiempo en exclusiva con Ventaneando, admitió que proviene de una vida de bajos recursos y aseguró que su riqueza se debía a su trabajo como empresario.





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Yo no desconozco de dónde vengo, yo nací en Tlatelolco, en la Ciudad de México, después viví en casa de lámina, en una colonia que se llama Ampliación Panamericana, atrás de la Central de Camionera del Norte y de ahí me fui a Chicago, lavaba trastes, lavaba baños y de ahí, gracias a Dios me va muy bien, regresé a México y aprendí la música urbana y vamos muy bien

Y así, respondía a quienes dudaban de su solvencia económica o criticaban sus excéntricos gastos, como la compra de un avión.

Que hablen de ti no es negativo, porque te están conociendo y también, creo que cuando desconoces a alguien o algo empiezas a especular

Además de haber participado en el reality show 'Guerreros', hace poco intentó lanzarse como cantante de reguetón, aunque sin mucho éxito.

Yo estudié música, estudié música en el conservatorio en México y seguí estudiando música, para los que dicen que el reguetón no es música, no necesitas una gran melodía, ahí para un personaje de pop que dijo que no era música

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¿Qué opinó del escándalo de Livia Brito con un fotógrafo? Y, en cuanto al escándalo que su exnovia, Livia Brito protagonizó al golpear en Cancún al fotógrafo, Ernesto Zepeda junto con su actual pareja Mariano Martínez, en ese entonces, Said comentó: