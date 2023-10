Santa Fe Klan comparte emotiva foto junto a su hijo Luka

Santa Fe Klan sigue acaparando los reflectores desde que se separó a Maya Nazor, la madre de su hijo Luka, y es que hace unos días dejó entrever en una entrevista con Yordi Rosado que veía a su hijo cada que su mamá se lo permitía, lo que causó una gran controversia en redes.

“Cuando me da chance su mamá. Me siento vivo, desde que llegó Luka fue cuando supe qué estoy haciendo en este mundo. Cambié mi manera de pensar, sigo teniendo errores, pero trato de no volverlos a hacer”, dijo el rapero guanajuatense.

¿Maya Nazor no deja que Santa Fe Klan vea a Luka? Sin embargo, después de sus declaraciones, Maya Nazor salió a aclarar lo sucedido y reveló en su cuenta de X (antes Twitter) que sí le permite a Santa Fe Klan ver a su hijo Luka, de 1 año, pero el rapero no lo visita tanto.

“El papá de mi hijo lo viene a ver cada que a él se le antoja, jamás le he negado verlo. No opinen si no saben. Luego queda de venir a una hora y llega 5 horas después y el niño esperando”, publicó la joven influencer.

Así mismo, Maya Nazor aseguró que Luka no es la prioridad de Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan. “El niño no es su prioridad y él lo sabe, primero está su trabajo y las mujeres, su familia nunca fue prioridad, por eso nos separamos, así que dejen de tirar”, agregó y posteriormente borró todos los mensajes.

¿Santa Fe Klan enterneció las redes?

Ángel Jair Quezada Jasso enterneció las redes sociales al publicar una fotografía al lado de su pequeño hijo Luka, pero llamó la atención que mostró por primera vez el rostro de su vástago.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Ángel Jair le dedicó un emotivo mensaje a su hijo. En la misiva, al cantante le pidió a su hijo que nunca confíe en lo que dicen de su mamá ni de él.

“Hijo, porque son libres de opinar pero tú nunca te fijes en lo que dicen de tu amá, ni en lo que dicen de tu apá. Somos humanos con errores y defectos y nunca hay que juzgar lo que se ve por afuera”, escribió el intérprete de “Debo entender”, “Te iré a buscar”, “Mar y tierra”, “Grandes ligas” y “Cuidando el territorio”.

De igual forma, le explicó a su hijo que tiene “10 años” haciendo música desde que su padre le compró su primer micrófono y agregó que la familia siempre es primero. “Haciendo lo que me gusta, me acuerdo que a veces no teníamos ni siquiera comida pero teníamos el amor, la unión de una familia bien bonita y una casita que hizo mi papá. Gracias a Dios y a los fans hoy no nos falta nada mi niño”.

Por último, el rapero señaló que Luka “tiene a la mejor mamá que te cuida mucho y te alimenta todos los días”. “Tienes a tu papá que anda de un lado a otro trabajando. No importa que no coma bien, pero estoy cumpliendo mi sueño porque todavía no soy lo que quiero ser”.

“Cuando estoy contigo lo disfruto muchísimo, son mis mejores días cuando estamos juntos. Eres lo más valioso que tengo, gracias por ser la luz de mi oscuridad mi niño, te amo por siempre Luka”, finalizó.