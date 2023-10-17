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FOTOS | ¿Santa Fe Klan y Danna Paola harán una colaboración?

El cantante compartió que ya tiene una idea de cómo sería la canción, ¡y ya hasta le mandó la pista a Danna Paola! ¿Será que se viene una colaboración? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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