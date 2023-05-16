Sasha feliz con sentencia de Luis de Llano, confirma Diego Schoening.

Diego Schoening, confesó en exclusiva para Ventaneando su emoción por el inicio de los ensayos de la puesta en escena Vaselina, misma que reúne a los Timbiriches originales en su escenario.

Además de figuras como: Andrea Legarreta, María Leon, Yahir, Kalimba y Angélica Vale, entre otros, quienes se reunieron este lunes para realizar la primera lectura del libreto.

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Oficialmente, ya iniciamos los ensayos de Vaselina, estamos felices, creo que hoy fue un gran día, a pesar de haber sido la lectura del libreto, vimos dos de los números que el ensamble está montando y están espectaculares y todo va, creo todo va a quedar muy bien

¿Se van a sumar otras exintegrantes de Timbiriche?

Sobre la participación de otras ex integrantes de Timbiriche, como Thalía, Paulina Rubio o Edith Márquez en la puesta en escena, comentó:

Estaría increíble, estaría increíble, yo de hecho acabo de estar cantando con mi hija y con Edith Márquez y, Edith tiene una gira enorme, no es que no estuvieran invitadas, es que en ese momento encantada haría alguna presentación especial, felices de la vida, siempre y cuando tuviera el tiempo

Cómo yo no soy el productor, a mí me llamó mi querido hermano y me dijo ‘Oye, vienes’ no sé si hayan logrado hablar o no con Thalía o con Paulina, etc

¿Van a tener una nueva gira los Timbiriches?

Y no descartó que su reencuentro en este musical, propicie una nueva gira de la agrupación.

Es tan representativa para nosotros y, además, que nos prepare para poder hacer nuestra gira cuando terminemos de hacer esta comedia musical

En exclusiva para Ventaneando, Diego Schoening confirma que Sasha Sokol está contenta con la sentencia que se le dictó a Luis de Llano, en la demanda que interpuso en su contra en marzo del 2022 por daño moral, a raíz de una entrevista, en la que el productor minimizó la relación que sostuvo con la cantante, cuando tenía 39 años y ella 14.

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