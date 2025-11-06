¡Indignación en Puebla! Se roban a “Zafiro”, el famoso gatito microbusero que cobraba el pasaje

En Puebla, no hay viaje en microbús que no tenga historia… y la del gatito “Zafiro” se volvió la más tierna, y ahora, la más dolorosa de todas. Este simpático felino, apodado con cariño “el michi cobrador”, era toda una celebridad local a bordo de “los morados”, esas unidades de transporte que recorren la capital poblana.

Zafiro acompañaba todos los días a su dueño, Benjamín Domínguez, un chofer con alma de oro y corazón gatuno. Desde su pequeño taburete en la parte delantera del camión, ese asiento sagrado del copiloto consentido, el michi recibía a los pasajeros con elegancia y una mirada que decía: “paga tu pasaje y no me molestes”, esta acción se hizo rápidamente viral en redes sociales y nadie quería perderse el viaje con estos aclamados personajes.

Un adiós inesperado

Pero la historia dio un giro tristísimo. Según contó Benjamín entre lágrimas, Zafiro fue robado mientras circulaban por la zona de Santa Mago, rumbo a los puentes de Periférico. El conductor recuerda haber escuchado un chillido, pero pensó que el gato estaba jugando. Más tarde, testigos aseguraron que una pareja descendió de la unidad con el felino escondido entre una chamarra.

“La verdad es que el gato necesita atención y cuidados como todo. Yo lo trataba como una persona, tiene su familia”, compartió el conductor visiblemente afectado.

Búsqueda colectiva

Usuarios de todo el país se han unido a la búsqueda virtual del felino más trabajador del transporte público, mientras que otros lamentan los hechos: "no por favor, ojalá que lo encuentre", "devuélvanlo a su dueño", "regresen a Zafiro", se lee en los comentarios.

Hoy, mientras los poblanos piden que Zafiro regrese a casa, Benjamín sigue manejando su microbús con la esperanza de volver a escuchar ese ronroneo que, entre pasajeros y monedas, se había convertido en su mejor compañía.

El querido “michi cobrador” conquistó el corazón de los poblanos con su encanto y peculiar forma de trabajar. Ahora, su desaparición ha desatado una ola de tristeza, indignación.