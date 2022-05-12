“Se tatúa a todas”: Mayeli Alonso sobre el romance de Lupillo y Belinda.

Mayeli Alonso estuvo casada con Lupillo Rivera de 2006 hasta 2019, por lo que conoce bastante bien al ‘Toro del corrido’, así lo dejó entrever durante el reality show en el que se encuentra participando (La Casa de los famosos 2), donde habló sobre el tatuaje que su expareja se hizo de Belinda.

Mayeli Alonso hace fuerte revelación de Lupillo

Cabe recordar que la fugaz relación que el intérprete de “Grandes ligas” y “Sufriendo a solas” sostuvo con Belinda fue después de su divorcio con Mayeli Alonso, quien recientemente habló durante una charla que tuvo dentro del reality que esa no ha sido la única vez que su exesposo decide tatuarse a alguien.

“Ese güey se tatúa a todas, después de mí, anduvo con una de mis exmejores amigas y se la tatuó también”, declaró. Niurka aprovechó la revelación de la empresaria para preguntarle si su ex se había hecho un tatuaje cuando estuvieron casados. A lo que ella respondió: “A mí en el alma”.

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Pero la cosa no terminó ahí, pues Mayeli se tomó el tiempo para revelar la razón por la cual se terminó el amor entre ‘El toro del corrido' y Belinda.

“Qué show, ella (Belinda) fue a mi casa... hasta le lloraba, ella le lloraba. Acabó la historia porque... ese güey es ca..., ese güey andaba viviendo el momento”, reveló.

Por último, Mayeli Alonso charló con Brenda Zambrano y Lewis Mendoza sobre las sortijas de matrimonio que ha tenido y reveló que con el anillo que le regaló Lupillo se mandó a hacer una gargantilla, no sin antes revelar que era bastante costoso, por lo que no dudaría en venderlo en caso de una emergencia.

“La dije a mi hija mira este en una emergencia lo vende, ese sí vale, y te compras una casa”, dijo Alonso.

