FOTOS | "Las Leyendas" en Exatlón México, ¡fue una semana colosal!

¡"Las Leyendas” de Exatlón jugaron toda una semana contra “La Nueva Generación”! Te contamos quiénes defendieron su título.

¡"Las Leyendas” de Exatlón llegaron por fin a estas tierras y a estas playas a demostrar de qué están hechos y por qué ese título! Los hermanos Cázares, Keno Martell, Javi Márquez, Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Valery Carranza y Jazmín Hernández, nos emocionaron una semana peleando contra “La Nueva Generación”. Mira las fotos AQUÍ.

¿Cómo fue la semana de “Las Leyendas” en Exatlón México?

Algunos de ellos como nuestro querido Aristeo, no ha podido entrenar durante varios meses, pues ha estado en grabaciones de MasterChef Celebrity y tiene nuevo proyecto con Venga la Alegría los fines de semana... De igual forma Ernesto Cázares no ha podido estar tan activo, recordemos que hace unos días se convirtió en papá. ¡Pero dejaron el alma en cada circuito como durante sus propias temporadas!

Aristeo en un inicio no daba una en el tiro, volaba en el circuito como siempre, pero en el tiro fallaba. El primer día no dio ningún punto, no fue hasta el segundo día que comenzó a aportar a su equipo y con esa confianza, volvió el “Agui-león”, demostrando de qué está hecho.

Ernesto no tuvo un buen regreso, a pesar de que vuela en los circuitos durante los tiros no logró concretar. ¿Será que su cabeza estaba en México pensando en su novia y su pequeño hijo? ¡Pero nadie nunca cambiará que fue el primer gran campeón de Exatlón México!

Mati Álvarez tampoco ha tenido mucho tiempo de entrenar, primero se fue como comentarista a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ahora tiene nuevo proyecto en Venga la Alegría fines de semana. El primer día perdió dos de tres circuitos, pero después volvimos a ver a “Golden Champion”, tan rápida, certera y con ese espíritu competitivo de siempre. En el último circuito individual no logró pasar a la final, pero le dio mucho gusto que Natali, de “La Nueva Generación”, pudiera ganar.

Keno Martell y Evelyn Guijarro, demostraron que lo suyo lo suyo, es el tiro. “The Play Maker” tuvo un buen regreso, ganaba muchas pasadas y perdía otras tantas, pero defendió bien su título de Leyenda. Mientras que Evelyn dejó siempre claro por qué le dicen “Sniper”, ¡llegando a la zona de tiro no hay quién le gane! Puede llegar cansada o más tarde, pero cuando llega, tira una o dos veces y gana. ¡Pocas veces se ha visto eso en estas tierras y estas playas! Sin duda hizo un excelente papel como Leyenda.

A Jazmín Hernández y Valery Carranza también les fue bien, ganaron algunos puntos y perdieron algunos otros, pero demostraron que aunque iban bajando de un avión, sin haber entrenado y sin la condición que los atletas de “La Nueva Generación” tienen desde hace tres meses, ¡son Leyendas! Y si lograron eso, pueden lograr el doble en una competencia mano a mano.

La Leyenda que más se lució estos días, fue Javi Márquez, “Big Papi”. ¡Dio casi todos sus puntos! Desde el día uno, no dejó a nadie ganar, estuvo imparable; durante el segundo día tampoco le pudieron ganar, no fue hasta el tercer día que ganó dos de sus tres pasadas, ¡Yussef le quitó lo invictó! Pero a Javi le dio mucho gusto que haya sido su amigo de temporada dos y cuatro, quien le ganó. Para el último día de duelo individual, logró llegar a la final junto con David Juárez y “La Bestia” le ganó el premio, ¡pero sin duda Javi regresó con todo y defendió su t´tulo de “Leyenda”.

¿Cuándo volveremos a ver a otras Leyendas en acción?

