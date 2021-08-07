Sergio Mayer responde a acusaciones de ‘El Muñeco’ en el caso Edgar Ponce.

Sergio Mayer se defiende de las acusaciones de 'El Muñeco' en el caso de Edgar Ponce. El diputado lamentó que no hubiera justicia en la terrible muerte del exintegrante de 'Solo para Mujeres' hace 16 años.

Luego de que Armando González fuera integrante del famoso show dedicado a las damas, también dio su versión de los hechos que le quitaron la vida a su compañero a Ventaneando. Sin embargo, el exGaribaldi ya respondió a algunas de las aseveraciones del modelo donde lo resposabiliza de lo sucedido.

De la opinión de lo que dijo ‘El Muñeco’ no se qué decirte, no hace falta, no necesitaba ningún permiso, no tiene nada que ver si tienes los permisos o no como para que alguien llegue y te atropelle, es como si estás grabando en la calle, alguien llega y te da un balazo y dicen que porque no tenías permiso, me parece la cosa más estúpida que puedes decir, había un coche atrás, había gente cuidándonos, estaban cámaras de la televisora y el hecho es que esta persona llegó a atropellarnos

Para el funcionario público, el asesino de Edgar Ponce es Luis Pascacio Muguerza, que fue el sujeto quien los arrolló en Perférico Sur y nunca pisó la cárcel, así que al también cantante no le interesan otras opiniones y le tienen sin cuidado después de tanto tiempo.

Lo que sí es que habiendo una persona fallecida dentro de un accidente, él no tenía por qué haber salido libre, algo pasó, estaba el Procurador Bátiz en aquel momento y nunca entendí por qué lo dejaron libre, por qué nunca se le dio seguimiento y mucho menos que haya sido un accidente

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Sergio Mayer se reservó el derecho de decir si dio una compensación económica

Sergio Mayer no quiso revelar si ofreció o no una indemnización por el accidente a la familia de Edgar Ponce, tal como lo reveló Armando González 'El Muñeco' a nuestras cámaras.

Es algo que la verdad es privado, personal y que además hay un convenio de confidencialidad y que no tengo por qué expresarlo y decir qué hubo o qué no hubo.

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