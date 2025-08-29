¿De qué murió la soprano mexicana Lourdes Ambriz?

Una triste noticia se dio a conocer por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. El mencionado ente anunció con pesar que la soprano mexicana Lourdes Ambriz falleció a los 64 años.

En la red social X, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura publicó el siguiente comunicado:

“El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la soprano Lourdes Ambriz, figura esencial de la lírica mexicana, reconocida por un extenso repertorio que abarcó ópera, oratorio, música de cámara, renacentista y contemporánea. Con una trayectoria internacional de más de cuatro décadas, actuó en escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente”, comienza el escrito en X.

¿Cuál fue la trayectoria de Lourdes Ambriz?

Lourdes Ambriz fue la encargada de prestar su voz al personaje de Bella en la famosa película de Disney “La Bella y la Bestia”, de 1991. Su voz era inigualable por lo que sus compañeros utilizaron sus redes para despedirle afectuosamente.

“Con mucha tristeza les comunico que mi querida Lourdes Ambriz, Soprano, Premio Bellas Artes 2023, con quien tuve oportunidad de compartir escena en la obra El Violinista en el Tejado en 1985, pasó a mejor vida dejando un vacío en la ópera internacional. Orgullosamente mexicana con una carrera impecable y exitosa. Vuela alto Lourdes. Te amamos”, escribió el intérprete Alex Tommasi.

Lourdes contaba con una larga trayectoria y formó parte de la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Sinfónica de San Francisco. También fue la directora artística de la Ópera de Bellas Artes de México. En 2023, recibió la medalla de Bellas Artes por su dilatada carrera.

¿De qué murió Lourdes Ambriz?

Si bien no hay confirmaciones oficiales, lo que se sabe hasta el momento es que Lourdes habría muerto luego de enfrentar un cáncer. Las redes sociales se han inundado de mensajes de dolor.