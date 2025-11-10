Matan a balazos a querido influencer: compartía videos de superación personal tras perder a su hijo

El mundo de las redes sociales y el espectáculo está de luto por la muerte de Jonathan Palma Cevallos, un querido influencer que fue brutalmente asesinado a balazos junto a otras dos personas. Poco a poco se han revelado detalles de lo ocurrido.

De acuerdo con reportes de medios locales, los terribles hechos sucedieron en la ciudad de Manta, Ecuador, el domingo 9 de noviembre. Sobre la avenida Malecón, un grupo de hombres acribilló un vehículo con tres pasajeros, entre ellos el creador de contenido. Las otras dos víctimas fueron Stiven Domínguez y Nahomi Jonsu, ambos de 19 años.

(TIKTOK) Jonathan Palma fue asesinado por un sicario, dice la policía.

La policía informó que los responsables huyeron en un vehículo que posteriormente quemaron, a unos diez minutos del lugar, según el medio Extra. Aparentemente, se cree que se trató de un asesinato por encargo, planeado y ejecutado con esa intención.

Sin embargo, las autoridades continúan investigando el motivo del crimen y el origen de los responsables.

¿Quién era Jonathan Palma, el influencer asesinado a balazos?

Jonathan Palma era un conocido creador de contenido en Ecuador por sus videos de superación personal, que circulaban principalmente en TikTok. Contaba con más de 90 mil seguidores.

Pero su actividad en redes sociales no era su único trabajo. Según reportes, el joven de 30 años también laboraba en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Una etapa poco conocida en su vida fue la pérdida de su hijo en un accidente ocurrido en 2022. El pequeño se ahogó en una piscina de su escuela, y este trágico suceso motivó a Palma a compartir mensajes positivos y reflexiones con su comunidad como una forma de sobrellevar el duelo.