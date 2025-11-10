Calendario SEP: ¿Cuántos días faltan para el MEGAPUENTE de 4 días de noviembre?

El undécimo mes del año ha llegado y, con él, uno de los puentes más esperados por las y los estudiantes por igual. El calendario de la SEP, en su ciclo escolar 2025 - 2026, establece que noviembre contará con un megapuente espectacular, por lo que aquí conocerás cuántos días restan para este.

Se le llama megapuente a un periodo de varios días de asueto estudiantil que se puede unir con fines de semana, creando con ello tres o hasta cuatro días en donde los estudiantes afiliados a la SEP no tienen la obligación de asistir a las aulas. Es así como noviembre destaca de entre los demás meses por tener uno a mediados de mes.

¿Cuántos días faltan para el megapuente de noviembre, según la SEP?

Como sabes, el megapuente de la Secretaría de Educación Pública establece que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán que ir a clases desde el viernes 14 y hasta el lunes 17 de noviembre, por lo que estos se presentarán a las aulas hasta el martes 18 del mes en turno.

Dicho lo anterior, a partir de ahora restan exactamente 4 días para que comience el megapuente de noviembre, mismo en donde las y los alumnos de nivel básico afiliados a la SEP podrán disfrutar de un mini periodo vacacional en donde podrán hacer sus actividades favoritas en compañía de sus familias y seres queridos.

¿Por qué habrá megapuente en noviembre del 2025?

El calendario de la Secretaría de Educación Pública menciona que el viernes 14 de noviembre se realizará la descarga de calificaciones, motivo por el cual los alumnos no tendrán que ir a clases. Posteriormente, el 17 se realizará la celebración de la Revolución Mexicana, la cual se adelanta considerando que el día oficial es el 20.

Por si esto fuera poco, los estudiantes de nivel básico en el país disfrutarán de un puente más en el undécimo mes del año siendo este el viernes 28 de noviembre, cuando se lleve a cabo la Junta del Consejo Técnico Escolar que, dicho sea de paso, será la última del año.