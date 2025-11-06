Piden casi 2 MDP por esta moneda de 20 pesos con el rostro de un revolucionario

Las monedas conmemorativas, sobre todo aquellas que guardan un diseño dodecagonal, se han vuelto las favoritas de las y los coleccionistas no solo en México, sino a nivel mundial. Un ejemplo de ello es esta moneda de 20 pesos, la cual tiene un valor de casi dos millones en internet.

Como sabes, la numismática ha tenido una evolución significativa en el mercado mexicano a raíz de la pandemia por el Covid-19, por lo que son cada vez más las personas que están interesadas en vender sus pecunias. Un ejemplo de lo anterior es esta moneda conmemorativa de 20 pesos, misma que guarda características muy llamativas.

¿Cuáles son las características de esta moneda de 20 pesos?

En primera instancia, es preciso que sepas que la gran característica de esta moneda conmemorativa de 20 pesos es que cuenta con el rostro del general Emiliano Zapata Salazar, el cual fue uno de los personajes más importantes en la historia de la Revolución de nuestro país.

Esta moneda forma parte de la Familia C1 y fue emitida por el Banco de México en el año 2019, por lo que, además de su diseño dodecagonal, cuenta con un peso de 12.67 gramos y un diámetro de 30 milímetros. Su núcleo está hecho de aleación de alpaca plateada, mientras que su anillo perimétrico es una aleación de bronce y aluminio.

En el anverso aparece el Escudo Nacional de México a través de la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, mientras que en el reverso figura el rostro de Emiliano Zapata, el cual está acompañado de un campesino y el mapa de la República Mexicana en el costado derecho.

¿Tiene un error de acuñación que la hace valer casi 2 MDP?

De acuerdo con lo establecido por su dueño, el cual lo compartió en Mercado Libre, su moneda de 20 pesos tiene un valor de 1.7 millones de pesos debido a que presenta un doble error de acuñación en el anverso y reverso, aunque en este tipo de casos lo recomendable es asistir con un experto en numismática para que sea él quien revele si su precio es justo o se trata de una estafa.