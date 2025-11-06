El Buen Fin 2025 estrena app oficial; así puedes cazar las mejores ofertas

El Buen Fin está próximo a llegar y, con él, la posibilidad de aprovechar un sinfín de descuentos y ofertas durante cinco días en este cierre del año. En ese sentido, recientemente se confirmó la llegada de una app oficial con la que podrás cazar las mejores ofertas desde tu hogar.

Como sabes, El Buen Fin es una iniciativa comercial que tiene como objetivo incentivar la economía al interior del país a través de ofertas y promociones en tiendas departamentales y en línea, esto a fin de que los clientes puedan sumar distintos artículos o servicios a su hogar.

¿Cómo funciona la app oficial de El Buen Fin 2025?

Será a partir del jueves 13 de noviembre cuando se realice el lanzamiento oficial de una aplicación relacionada con El Buen Fin 2025. Esta herramienta será de gran uso para las nuevas generaciones, las cuales podrán conocer las mejores ofertas y promociones sin salir de su hogar.

Desde la app de El Buen Fin 2025 las y los usuarios podrán consultar cada una de las promociones existentes, así como filtrar las categorías de su interés y ubicar los negocios cercanos a su domicilio, esto para que puedan asistir con sus familiares rumbo a la adquisición de su próximo producto.

Es así como esta app buscará que los establecimientos que formen parte de este evento estén registrados, lo cual ayudará a que las ventas sean más seguras y que el consumo local aumente considerablemente. Finalmente, a través de esta app los consumidores podrán registrar sus comercios favoritos, así como sus objetos de interés.

¿Cuándo inicia El Buen Fin 2025 en México?

Para esta edición, y en conmemoración a los XV años desde el nacimiento de este evento, El Buen Fin 2025 comenzará el jueves 13 de noviembre para terminar el lunes 17, por lo que los usuarios podrán disfrutar de hasta 5 días de ofertas no solo en el apartado físico, sino también en el rubro en línea.