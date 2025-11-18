Si cumples estos requisitos podrás ganar 18 mil pesos a partir de 2026 en pensión de mujeres

Hay una buena noticia para los beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar, ya que a partir del pago de noviembre las mujeres de 60 a 64 años podrán tener un ingreso constante y seguro a depositado directamente la tarjeta del Banco del Bienestar.

María José apoya las declaraciones de Cazzu sobre lo injustas que son las pensiones alimenticias [VIDEO] A unos días de que Cazzu hablara sobre cómo las pensiones alimenticias para madres solteras son regidas por un sistema patriarcal, María José la apoya.

De esta manera las mujeres que están comprendidas entre las edades mencionadas en el párrafo anterior podrán recibir 3000 pesos bimestrales de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cómo acceder al pago de $18.000?

Teniendo en cuenta esto que se espera que el próximo mes de noviembre cuando haya un nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, pon lo que si se quiere un recibir 18000 pesos en 2026 que serían 6 pagos de 3.000 pesos, se debe cumplir con algunos requisitos y presentar ciertos documentos.

Requisitos

Los requisitos para poder darte de alta en la Pensión Mujeres Bienestar son:

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Documentos

En cuanto a los documentos necesarios para poder registrarte este programa de Bienestar son los siguientes:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

Acta de nacimiento legible.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses ( recibos de cable, teléfono, luz, agua o predial).

Número telefónico de contacto (celular y de casa).

También es importante tener en cuenta que el registro en la Pensión Mujeres Bienestar se lleva a cabo en los módulos de Bienestar. Estos tienen un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde del lunes a sábado.

Canva Estos pasos son fundamentales.

Calendario de pago de las Pensiones Bienestar en noviembre

En cuanto al calendario oficial de pagos de las Pensiones Bienestar es el siguiente:

A: lunes 3 de noviembre

B: martes 4 de noviembre

C: miércoles 5 y jueves 6 de noviembre

D,E,F: viernes 7 de noviembre

G: lunes 10 y martes 11 de noviembre

H,I,J,K: miércoles 12 de noviembre

L: jueves 13 de noviembre

M: viernes 14 y martes 18 de noviembre

N,Ñ,O: miércoles 19 de noviembre

P,Q: jueves 20 de noviembre

R: viernes 21 y lunes 24 de noviembre

S: martes 25 de noviembre

T,U,V: miércoles 26 de noviembre

W,X,Y,Z: jueves 27 de noviembre

Tienes que tener en cuenta todos estos datos para la Pensión Mujeres Bienestar.