Estos pensionados del IMSS recibirán un bono extra de Navidad

Un ingreso adicional no bien mal a esta altura del año por lo que algunos beneficiarios del IMSS podrán aprovecharlo. Ante esto es que deben estar atentos al pago de un bono extra de “Navidad”, en el último pago de diciembre.

Es importante tener en cuenta que el pago extra de la Pensión IMSS 2025, no es un bono generalizado, sino que es un depósito único de incentivo que van a recibir algunos pensionados al momento de iniciar su jubilación bajo un esquema específico.

¿Quiénes cobrarán el extra de Navidad del IMSS?

El beneficio en cuestión se aplica para aquellos que se retiran laboralmente en este año bajo la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97). El monto extra de este bono es de 9.000 pesos que la ofrecen las aseguradoras privadas, autorizadas por el IMSS para aquellos que eligen ser pensionados bajo la modalidad de Renta Vitalicia.

Cabe destacar que es un pago único y se brinda en diciembre a quienes hagan su trámite del retiro en la parte final del año. Este pago no es un bono de fin de año es un incentivo comercial único que se recibe al momento de contratar la Renta Vitalicia.

El término de ingreso adicional de “Navidad”, se instaló debido a que el pensionado tramita y obtiene su pensión cerca del fin de año, por lo que define el depósito junto con la primera mensualidad.

Con este pago adicional, la aseguradora lo que busca es estimular a los pensionados para que elijan dicha modalidad de mensualidad sobre la otra opción que es el Retiro Programado.

No son todos los beneficiarios los que van a recibir esto sino aquellos que debieron cotizar a partir del 1 de julio de 1997, elegir la Renta Vitalicia para transferir los fondos acumulados en su cuenta Afore a una aseguradora a cambio de una pensión mensual de por vida, y hacer el trámite de retiro laboral en lo que resta de 2025.