Reportan que la casa de Vanessa Guzmán fua atacada a balazos y su hijo estaba dentro de la vivienda

El periodista y productor de contenidos, Jorge Carbajal, aseguró en su programa "En Shock" que la vivienda de la actriz, Vanessa Guzmán fue rafagueada a balazos, mientras su hijo, José Uberto, se encontraba dentro; sin embargo, por fortuna, se encuentra bien, sin lesiones y fuera de peligro alguno.

¿Cuándo sucedió el ataque a la casa de Vanessa Guzmán?

Por medio de su cuenta de Instagram, Carbajal informó que el ataque a la vivienda de la fisicoculturista sucedió este fin de semana en su casa, la cual se encuentra ubicada en El Paso, Texas, y la noticia ya ha sido confirmada por varios miembros de la familia de la actriz.

Las autoridades ya se encuentran trabajando en la investigación para dar con los culpables; sin embargo, hasta el momento no hay más información sobre el caso, aunque hay seguridad resguardando el domicilio de Vanessa Guzmán.

Hasta el momento, Vanessa no ha dado ninguna declaración a medios ni en redes sociales de lo que sucedió. Sabemos que la actriz es muy reservada con su vida personal, por lo que queda al descubierto si dará algún tipo de información.