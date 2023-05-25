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FOTOS | Todas las veces que Shakira ha sido acusada de plagio.

La cantante colombiana no ha sido señalada una vez, sino más de dos por andar de copiona... Te contamos todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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