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FOTOS | Shakira quería incluir frases más fuertes en "BZRP Music Session #53" contra Piqué y Clara Chía.

Coautor de Session #53 contó que su compatriota escribió frases muy directas, sobre todo fuertes, que tuvieron que eliminar para evitar problemas.

Por: TV Azteca

Shakira y Piqué felices
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